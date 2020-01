Moostes jämmis 140 muusikut üle Eesti

Tellijale

Ettevõtmise eestvedaja Krista Sildoja ütles, et ta sai jämmi idee juubelilaulupeo rahvamuusikapeolt. «Harjutasime terve aasta rahvamuusikapeo lugusid ja oli raske, sest pidime mängima etteantud seadeid. Rahvamuusika idee aga on just selles, et tullakse kokku ja mängitakse nii, et ei teagi, kuhu mänguga välja jõuad,» rääkis ta.