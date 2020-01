Meelevaldsed järeldused teevad Ala koolile liiga

Alati, kui on olnud küsimuse all Ala kooli säilimine, oleme saanud vastuseks, et otsustavaks saab õpilaste arv. Kordagi pole põhjusena jutuks tõusnud «puudulik õpikeskkond ja madal õppekvaliteet». Ei eita, et on olnud jutuks õpilaste käitumisprobleemid. Aga kas see on pelgalt hariduslik või pigem sotsiaalne küsimus, mille puhul ootaks, et omavalitsus kindlustaks kooli piisavate tugimeetmetega? Kvaliteedi mõõtmine ongi alati subjektiivne, aga kallutatud ei peaks see ometi olema!