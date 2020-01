Mängime niikaua, kuni jaksame!

Tellijale

Jaanuarijämmi üks eestvedajaid ja Mooste rahvamuusikakooli direktor Krista Sildoja sõnab, et koosmängimise idee ongi panna kokku mängima võimalikult palju erinevaid pille. «Rahvamuusikat ei pea mängima vaid rahvapilliga, vaid ühismängu saab liita ka nii-öelda klassikalisi instrumente,» ütleb ta. «Muidugi on see väljakutse ja eks me pea enamasti valima kuldse kesktee ehk G-duuri.»