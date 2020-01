Enamik inimesi ei lepiks lühema töönädala nimel palgalangetusega

Kui viimasel ajal on aina rohkem veeretatud mõtet tööpäeva lühendamise üle, siis tööportaal CVKeskus.ee selgitas uuringus välja, et enamus selle nimel palgalangetust kogeda ei tahaks.

Pea kaks kolmandikku ehk 65 protsento töövõtjatest ei nõustuks kuuetunnise tööpäeva puhul palgalangusega. Vastukaaluks tõi 28 protsenti vastajatest välja, et neile oleks väiksem palk aktsepteeritav. 23 protsenti lepiks lühema tööaja nimel kuni 10-protsendilise palgalangusega, kolm protsenti töötajatest 20-protsendilise palgalangusega ja üks protsent töötajatest on valmis kuuetunnise tööpäeva nimel saama lausa 30 protsenti vähem palka. Lisaks tõi seitse protsenti töötajatest välja, et neil juba ongi lühem kui kaheksatunnine tööpäev.