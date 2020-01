Põlvamaa inspektorid päästsid võrkudest 67 koha

Inspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektori Ivo Kase sõnul on probleemid ikka samad ja kalurite seaduskuulekus ei ole paranenud, ehkki reeglid on kehtestatud nende endi huvides. «Püügiks kehtestatud reeglid on vajalikud, et tagada aus konkurents. Liigsed püügivahendid, ebatäpsed püügiandmed ning ka puudulik tähistus tõstavad oluliselt püügikoormust ning selle tulemusel jääb püügihooaeg lühemaks, mida keegi ei soovi.»