Bussipeatus saab erilise pingi

Pink tuleb 2,5–3 meetrit pikk. Keskel istub tammepuidust valmistatud elusuurune kuju. Tegemist on kunagise Taheva rongijaama ülemat kujutava skulptuuriga, kus jaamaülem ootab raamatut lugedes bussi.

Seljatoel on vana auruvedurit kujutav reljeef. Lisaks pingi praktilisele otstarbele pakkuda istumisvõimalust bussi ootavatele inimestele, on pingil ka kohapärimuslik eesmärk viidata ajaloolisele Taheva rongijaamale ja kitsarööpmelisele raudteele.

MTÜ Taheva Valla Külade Selts juht Monika Rogenbaum ütles, et pink on sarnane eelmise aasta augustis Hargla kihelkonna päeval Sooblase küla bussipeatusse paigutatule, mis on pälvinud ohtralt tähelepanu.