Presidendi teenetemärke jagub ka lõunaeestlastele

Ülle Juht saab Valgetähe 4. klassi teemetemärgi kui kohaliku elu edendaja Valgamaal. Igapäevaselt on ta Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor. Ülle Juhi eestvedamisel on Valgamaal korraldatud hulk silmapaistvaid kultuuriüritusi. Näiteks on ta aluse pannud Valga suvisele suursündmusele Jõekääru kontserdile. Tema tegevus on kaasa aidanud ka sellele, et Valgast on saanud arvestatav tegija Eesti laadamaastikul.