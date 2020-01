Põlva meeskonnad hoiavad liigatabelis enda käes kaksikjuhtimist

«Jäime kaitsega hätta. Esimesel poolajal ei õnnestunud väravavahil tõrjed, kuid teisel poolajal olukord paranes. Natuke jäime ka realiseerimisega hätta. Seega tegime ise mängu raskeks,» võttis taas resultatiivseim Põlva mängija Mathias Rebane kohtumise kokku. «Vaja on ka rohkem omavahelist mõistmist ja kaitses tuleb üksteisega suhelda. Kuid kutid pingutavad, on asja sees – see on oluline,» lisas Rebane.