Andrus Lepikov: Lõuna-Eestit ähvardab sulgemine?

Hariduse arengukava 1. stsenaarium näeb ette Ala kooli ja lasteaia sulgemise. Põhjenduseks «madal õppe­kvaliteet ning halb õpikeskkond». Paraku on siin vastuolu Tõrva valla arengukavaga, kus öeldakse, et on olemas «optimaalne ja kvaliteetne haridusvõrk» ja nähakse ette Ala põhikooli mahukad remonttööd ning katlamaja uuendus.

Hariduse arengukava peab olema vastavuses Tõrva valla arengukavaga. Riigi tasandil toob vastuolu põhiseadusega kaasa seaduse tühistamise ning valla tasandil ei saa kehtestada valdkonna arengukava, mis on vastuolus kogu valla arengukavaga.

Juriidilisest küsitavusest hoolimata tasub hariduse arengukavas esitatud ideede üle arutleda. Tegemist on olulisima dokumendiga, mida üks volikogu kehtestada saab. See määrab valla suundumuse ja inimeste tuleviku aastakümneteks.

Arengukava koostaja Helina Kibar rõhutas Tõrva vallavolikogu istungil korduvalt, et tegemist on tema subjektiivse muljega ning kava koostamisel üheks alusdokumendiks olnud haridusvaldkonna analüüsis esitatud andmed ei ole omavahel võrreldavad.

Näiteks ühe lasteasutuse puhul on õpilaskoha maksumusse arvestatud ka samas hoones asuva pagarikoja, spordisaali ja raamatukogu halduskulud, teisel pole ei spordisaali ega vastavaid kulusid. Tulemus on õpilaskoha väidetava maksumuse viiekordne erinevus. Lühidalt tähendab see, et Tõrva vallas ei tea praegu keegi, milline on tegelikult ühes või teises lasteaias või koolis õpilaskoha maksumus.

Arengukava arutelul osalemiseks piisab 1. stsenaariumi lugemisest – seda tahetakse võtta edasise tegevuse aluseks. Ülejäänud osa ning arengukava lisade lugemine on ajaraisk.

Tõrva volikogu jaanuariistungil tegi ettekande arengukava koostaja. Helina Kibar viis mõne kuuga end Tõrva valla haridusküsimustega kurssi paremini kui valla töötajad kahe aasta jooksul. Sügav lugupidamine! Leidis aset hulk kohtumisi pedagoogide, lastevanemate ja ringijuhendajatega, olid nõupidamised ning külaskäigud asutustesse.

Ala põhikool sai 2017. aasta kevadel uue, energilise direktori. Lastevanemad möönsid, et koolis hakkas elu liikuma.

Paraku libastus temagi minu arvates volikogule tehtud ettekandes. Volikogu protokollis ei kajastu Helina Kibari väide, et Ala kooli külastamise ajal põdes üks õpilastest pohmelli, küll noppis selle lause üles ajakirjanik. Nõnda said inimesed 17. jaanuari Lõuna-Eesti Postimehest lugeda, et «külaskäigu ajal olevat nähtud sedagi, kuidas üks õpilane võitles pohmelusega». Lehelugejale oli teave selge: Ala kooli õpilased joovad ning käivad pohmakaga koolis.

Kuidas peaks käituma täiskasvanu, nähes õppeasutuses pealtnäha alkoholi tarvitamise jääknähtudega õpilast? Kas õigem oleks teavitada sellest kooli õpetajaskonda või rääkida juhtumist mitu nädalat hiljem volikogu istungil?