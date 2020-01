Soe talv laastab kruusakattega teid

Mitmel pool on teed pidevalt sedavõrd märjad, et seal pole abi ka teehöövlist. Pildil on Põlvamaal asuv Meerapalu tee.

Soe ja vihmane talv on kruusateedele mõjunud laastavalt. Kõige rohkem on kannatanud Kagu-Eesti elanikud, kus iga teine kilomeeter kruusatee all. Kahju teevad ka metsaveosõidukid, mistõttu paljudes kohtades on massipiirangud.