Valga võimuliit lagunes

Reformierakond alustas läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja erakonna Isamaa saadikutega. «Peame täna arutelusid, et kõigis valla juhtimisega seotud asjaoludes üksmeelele jõuda. Moodustatava koalitsiooni ees seisab mitu väljakutset, kuid usun, et suudame need uute partnerite toel ületada,» selgitas reformierakondlasest Valga vallavanem Margus Lepik.