Inspektorid avastasid 15 kohas probleeme kustutitega

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektorid leidsid kontrollkäikudel kaubandusasutustesse ja ettevõtetesse järjest kustuteid, mille kaheaastane kontrollitähtaeg on möödas. Sellise rikkumise eest määratakse lühimenetlusega kohe rahaline karistus. Sel aastal on pidanud 40 euro suuruse trahvi maksma juba 15 Lõuna-Eesti ettevõtte vastutavad isikud.

«Kahju, et kustutite kontrolli on tahaplaanile jätnud just paljud väikeettevõtted ja poed, kus peab nõuetekohaselt olema üks või kaks kustutit,» ütles Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Viljar Schmidt. «40 euro eest saab juba uue korraliku kustuti osta, kuid nüüd kulub raha trahvi maksmisele.»