Tartu rahulepingu aastapäeva tähistatakse tantsuga

«Otsustasime ühineda EV100 meeskonna üleskutsega korraldada üks suur ühistantsimine,» selgitas Nõuni kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Marika Viks. «Kultuurimajja on üles seatud videoekraan, kust saab ERRi vahendusel ühiselt jalga keerutada üleriigilise diskoõhtu taktis.»

Muusikat on igale maitsele ja eale, jala saab juba varemalt soojaks tantsida DJ Toomase plaadimuusika järgi. Kõik, igas vanuses tantsuhuvilised on oodatud, pääsmeks on vabaannetus. Kes soovib, võib peole tulla ajastustiilis – ja valib selle ajastu ise, alates Tartu rahu allakirjutamise aastakäigust.