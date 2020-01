Postikool pakkus üllatuse

«IT-kolledži üle olid nad ise väga uhked, kuid võrreldes meiega ajast vähemalt kaks aastat maas. Ahhetamist vääris aga postikool, kus õpetatakse ainult postitöötajaid. Meil võiks see näiteks olla kutsekooli üks eriala,» arvas Mägi.

Direktor sai kinnitust, et täiskasvanuharidus on Eestis väga heal tasemel, pealegi tasuta. «Tšehhis ei olegi selliseid koole nagu meil. Seal on täiskasvanute õpe tasuline, õppida saab projektide käigus ja veel tegelevad täiskasvanutega FIEd.»