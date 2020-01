Tellijale

Koolitaja Iina Kalbri sõnul on kooskokkamised kulgenud energilises õhkkonnas. Moodustunud on seitsmeliikmeline tuumik, kes käinud pea kõigil koolitustel. Kokku on osalejaid iga kord olnud 10–12. «Ja pole nii, et ainult naised on köögis. On ka näiteks üks kuue-seitsmeaastane üliasjalik noormees.»