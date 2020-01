Kunstikooli sulgemisjutt tuli taas päevakorrale

Valgamaa kunstielu edendaja Esti Kittus ütles juba aasta tagasi, et kunstikooli kinnipanek tähendaks kogukonnale seda, et see annab hoogu juurde maaelu väljasuretamisele.

Suur oli pukalaste üllatus, kui nad leidsid volikogu istungi materjalide hulgast, et taas on kõne all Pukas asuva Valgamaa ainsa kunstikooli sulgemine. Volikogu ees seisnud vallavanem lubas, et nii ei lähe. Eelmisel nädalal Puka kultuurimajas kokku saanud Otepää vallavolikogu istungi päevakorras oli ühe punktina ka «Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2020–2029 esimene lugemine».