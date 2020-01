Veski hoiab Suvistele pöialt

Konkurssi jälgib ta aga huviga ja oli sedapuhku sunnitud saatejuht Anu Välbale tunnistama, et selget favoriiti ta seekordsete laulude seast ei leidnud.

Küll hoiab ta pöialt Võrus sündinud Uku Suvistele ja arvab, et just tema võiks seekord Eestit Eurovisioonil esindada. «Leian, et päris toorest artisti sinna saata ei ole mõtet,» põhjendas Veski oma eelistust. Teistest enam hoiab ta osalejatest pöialt veel Rasmus Rändveele.