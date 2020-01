Tellijale

Kas Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaadiks saamise puhul tuleks õnne soovida või kaasa tunda?

Rohkem kaasa tunda, sest et tööd tuleb rohkem teha. Õnneks pole ohtu, et president helistaks, see tähendab teeks ettepaneku valitsus moodustada.