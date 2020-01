Inger ja Jennifer sattusid Tõrvas fännide piiramisrõngasse

SA Tartu 2024 juhatuse liikme Erni Kase hinnangul on koolikontserdid hea näide koostööst, mis kultuuripealinna tiitli kandmiseks ette valmistab. «Kuna Tartu on koos Lõuna-Eestiga 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn, oleme väga rõõmsad, et ühest Eesti suurimast muusikasündmusest saavad sel aastal osa nii Tartu, Tõrva kui Rõngu inimesed.»