Sotsiaalvaldkonna väikeprojektide taotlusvoor ootab taotlusi

Toetust saab taotleda meditsiini, hoolekande, perede, eakate, puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimiseks. Taotlusvooru rahaline maht on kokku 100 000 eurot ning maksimaalne toetus ühele projektile 10 000 eurot. Omafinantseering on vähemalt 10% abikõlblikest kuludest projektis. Taotlusvooru juhendmaterjal ja teised asjakohased dokumendid on avaldatud RTK hasartmängumaksu toetuste kodulehel.