Galerii ⟩ Valga volikogus läks umbusaldamiseks, vallavalitsuse liige koondati

Umbusaldused tulenesid hiljutisest Keskerakonna ja Reformierakonna võimuliidu lagunemisest. Koalitsioonis olevad Keskerakond ja Reformierakond ei jõudnud kokkuleppele valla juhtimise muudatuste teemal. Keskerakond soovis endale vallavanema kohta, mis praegu kuulub Reformierakonnale. Reformierakond sellega ei nõustunud ning alustas läbirääkimisi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaaga.

Keskerakonna umbusaldusavalduse kandis ette erakonna Valgamaa piirkonna esimees Alar Nääme.

Avalduse tekstis seisab, et umbusaldust avaldatakse ametiasutuse juhile ja avaliku halduse praktikasse sobimatu tegevuse pärast.

«Vallavanem demonstreeris talle omast avalikkust eiravat ja läbipaistmatut käitumismudelit seoses koalitsioonilepinguga, mille ta eelnevate pretensioonide ja hoiatusteta ühepoolselt lõpetas. Võimuliidu partner Keskerakond sai koalitsiooni lagunemisest teada järgmisel hommikul meediast. Lugupidamatu käitumine koalitsioonipartneri suhtes pärast mitmeaastast koostööd hävitas vallavanema suhtes juba varem kõikuma löönud usalduse täielikult,» kandis Nääme ette.

Üks etteheide puudutas korvpalliklubi BC Valga-Valka/Maks & Moorits haldava Valga spordiseltsi Kalev rahastamist. «Rahastamisega seoses desinformeeris vallavanem volikogu, väites 13.12.2019 istungil, et selts on esitanud oktoobris taotluse toetuse saamiseks, kuid vallavalitsuse dokumendiregistris väidetavat taotlust ei ole. Samal ajal on spordiseltsil esitamata aruanded raha kasutamise kohta, mistõttu uue toetuse eraldamine oleks tulnud välistada. Seisuga 14.12.2019 oli seltsi maksuvõlg riigi ees ligi 4700 eurot ja juba viis aastat ei ole esitatud tähtaegselt majandusaasta aruannet. Kuna Margus Lepikut on aastaid seostatud seltsi juhtimisega, tekitab vallavanema tegevus nende toetamisel kahtlusi võimalikust huvide konfliktist. Lisaks saadab selline rahastamispraktika avalikkusele signaali, et spordiklubid ei ole omavalitsuse jaoks võrdsed,» lisasid umbusaldajad.

Margus Lepik vastas, et Keskerakond näitas üles poliitilist kultuuritust ja esitas umbusaldusavalduses ebatäpseid väiteid. «Vallavanem ei saa üksi koalitsioonilepingut teha ega lõpetada. Leping on sõlmitud erakondade vahel ja erakonnad ka lõpetavad selle. Koalitsioonilepingu ümbervaatamist taotles esimesena Keskerakond, esitades Reformierakonnale nõudmisi, millega Reformierakond nõus ei saanud olla. Lepingu lõpetamisest teavitas Reformierakond esimesena Keskerakonna esindajaid, seega on vale väide, nagu oleks asjast esimest korda kuuldud meediast. Oleme tõesti tegutsenud enam kui kaks aastat meeskonnana ja kuigi etteheidete hulk mitme keskerakondlasest valitsuliikme vastu oli suur, ei hakanud me neid omapoolses umbusaldusavalduses ükshaaval loetlema.»

Lepik lisas, et ta aitab kaasa sellele, et üks meistriliiga klubi Valgas tegutseks. «Ma ei ole ei spordiseltsi liige ega juhatuse liige. Minu süüks ei saa panna spordiklubi tegemisi või tegematajätmisi. Kui Valka tuleb mõni muu meistriliiga klubi, siis arvan, et valla kohustus on ka teda aidata.»

Volikogu reformierakondlasest liige Lauri Drubinš kandis ette sotsiaaldemokraatide, Isamaa ja Reformierakonna umbusaldusavaldused.

Nad avaldasid umbusaldust keskerakondlastest asevallavanematele Jüri Konradile ja Viktor Mägile ning spordi- ja noorsootöö spetsialistile Mati Kikkasele ja vallahoolduse teenistuse juhatajale Arno Uprusele, kes on samuti vallavalitsuse keskerakondlastest liikmed. Samuti volikogu esimehele Külliki Siilakule. Mõlemal juhul oli põhjuseks senise koalitsiooni lõppemine ja kolme erakonna kõnelused uue koalitsiooni moodustamiseks.

Isamaa erakonna saadik Monika Rogenbaum vallavalitsuse liikmete umbusaldusele allkirja ei andnud. Umbusaldused tulevad hääletamisele volikogu erakorralistel istungitel 6. ja 7. veebruaril.

Rogenbaum esitas eelnõu vallahoolduse teenistuse juhataja ametikoha koondamiseks. Ta põhjendas, et vallavalitsuse 3. veebruarist kehtima hakkava uue struktuuri tõttu vähenes oluliselt vallahooldusteenistuse vastutusala ja ametikohtade koosseis.

Alar Nääme vastas omalt poolt, et ettekandest jääb mulje, nagu oleks kriitika suunatud konkreetse isiku ehk Arno Upruse, mitte ametikoha vajalikkuse kohta. Ta pidas mõistlikumaks muuta vallavalitsuse struktuuri komplektselt. Külliki Siilak aga päris, kellele siis jäävad alluma koristajad ja välitööde juhid. Rogenbaum vastas, et tema hinnangul suudab küsimused ära lahendada asevallavanem ning hangetega tegelda jurist.