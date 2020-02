Laskesuusatamise MK-etapilt üheskoos Regina Ojaga ajaloolised hõbemedalid koju toonud võrulane Rene Zahkna meenutas mõni päev pärast sõitu, kui emotsioonid veidi settida on saanud: «Mäletan, et ta läks kolmandana tiirust välja ja neljas tüdruk oli kohe selja taga. Eeldasin, et ta sööb Regina ära.»