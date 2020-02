Maarius Suviste: pealinnast miljonilinn?

Maalt vaadates on pealinnas oluliselt suuremad palgad, misläbi suureneks ka riigi maksutulu. Majandus lööks veelgi rohkem õitsele. Suured kontsernid tuleksid ehk üha rohkem Tallinnasse, pealinna lennujaamast saaks tõeline sõlmpunkt arvestatava klientuuriga, elu areneb igas suunas. Ja võib-olla jõuab sealne edu ka pealinnast väljapoole.

Säärase mõtteni viis Saare riigi regionaalpoliitika, mida tema hinnangul kohati polegi või mis tundub vähemalt veider. Milleks investeerida miljoneid tühjaks jäänud kohtadesse? Miks matta raha asfalteeritud kergliiklusteedesse, mis viivad küladesse, kust viimane memm on lahkunud jäädavalt? Või miks on piiri äärde rajatud suur raudteejaam – kunagiste paremate aegade ootamiseks?

Tallinn-poole-suuremaks-üleskutse maamehe suust tundub esialgu üllatavana. Sest on ju räägitud nii- ja naapidi, et tulge linnast maale, korraldatakse maal elamise päeva, ja rahvast tuleb ka. Päriselt ära. Maale.

Tammuri peremees on elanud varem Tallinnas ja nüüd pikemat aega Otepää vallas ning tunneb nii linna- kui maaelu eri tahke. Tema üleskutse, nagu mõni lehekülg edasi lugeda saab, on mõtestatud ja argumenteeritud ning seeläbi ehk ka palju mõjusam kui ammuse Tallinna linnapea Jüri Mõisa hõikamine, et tulge kõik Tallinnasse – kes veel mäletab või kellele ähmaselt kusagilt meenub.