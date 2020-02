Eeloleval nädalal muutuvad ööd külmemaks

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub põhjakaaretuul 3-9, põhjarannikul põhja- ja loodetuul 8-12, puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 2-7, rannikul kohati 0 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaaretuul 3-9 m/s, Virumaa rannikul 5-11, ennelõunal puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Tuul pöördub põhjakaarest läände ja edelasse ning tugevneb hommikuks 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 2-8, rannikul kohati 0 kraadi. Kolmapäeva päeval pilvisus tiheneb. Ennelõunal sajab kohati vähest lund, pärastlõunal mitmel pool lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 15-18 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -2 kuni +1, Lääne-Eestis tuleb 1-3 kraadi sooja.