Valga kultuurimaja juht pälvis järjekordse tunnustuse

Tema juhitaval Valga kultuurikeskusel on viimastel aastatel läinud tõusujoones ja külastajate arv on lausa viiekordistunud. Ülle Juhi eestvedamisel on Valgamaal korraldatud hulk silmapaistvaid kultuuriüritusi. Näiteks on ta aluse pannud Valga suvisele suursündmusele Jõekääru kontserdile. Tema tegevus on kaasa aidanud ka sellele, et Valgast on saanud arvestatav tegija Eesti laadamaastikul.