Piirialal läks suuremaks sagimiseks

Käimas on aktsioon, mille käigus politsei- ja piirivalveameti ning maksu- ja tolliameti töötajad kontrollivad pisteliselt lõunapiiril liikuvaid sõidukeid ja reisijaid. Tegu on tavapärase kontrolliga tuvastamaks õigusrikkumisi.

«Kontrolle viime läbi muul ajal jooksvalt, kuid aeg-ajalt koondame jõud ja viime kontrolle läbi põhjalikumalt. Võib öelda, et lõunapiiril on olukord mõningatest rikkumistest hoolimata siiski hea. Kuid tuletame meelde, et ka Schengeni alal liikudes peavad reisidokumendid igal juhul kaasas olema. Seda ka siis, kui liigute vaid naaberriikide vahel,» sõnas Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm.