Otepää valla eelarves keskendutakse haridusele

Otepää vallavolikogu võttis jaanuarikuus vastu 2020. aasta Otepää valla eelarve. Eelarve kogumahuks on sellel aastal 14,2 miljonit, sellest 4,2 miljonit on investeeringuid ja 9,3 miljonit on ettenähtud põhitegevuse kuludele.