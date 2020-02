Tellijale

Rosenberg tuli Valka tööle 1976. aastal pärast ülikooli lõpetamist ja on kogu selle aja maakonnakeskuses töötanud. Nüüd aga tunneb ta, et jõud hakkab raugema. Koos temaga lahkub Valga haiglas asuvast kabinetist ka pereõde Malle Tõnisson.

«Mul on julgust vaadata passi. Seal on kirjas, et olen sündinud 1951. aastal. Olen nii kaua töötanud, et lihtsalt enam ei jõua. Ei taha siit kepi najal või jalad ees ära minna. Olen veel võimeline reisima ja kepikõndi tegema, veel väärikalt vananema.»