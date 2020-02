Sõjaväepolitsei koerajuhid koolitavad kolleege

«Selle nelja päeva jooksul saavad koerajuhid harjutada erinevaid otsinguid erinevates kaitseväe keskkondades nagu näiteks laeval Tasuja, logistikaladudes ning maismaasõidukites, kus koertel tuleb sinna ära peidetud lõhkeaine üles leida. Samuti on neil võimalus viia läbi otsingud Elroni rongidepoos,» ütles sõjaväepolitseinik seersant Erlich Vahter. Ta lisas, et treeningnädala eesmärk on pakkuda koostööpartneritele võimalust omandada värskeid teadmisi ja kogemusi uutes ning mitmekesistes keskkondades, mille jooksul on ka koertel võimalik tutvuda uute lõhkeainetega.