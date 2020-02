Krabi kool jäi tegevusloast ilma

Pühapäeval rääkis koolipidaja MTÜ Ostium esindaja Ale Sprenk Lõuna-Eesti Postimehele, et Krabi kool esitas reedel vastukirja riigi plaanile võtta ära tegevusluba ja sulgeda nii 40 õpilasega Krabi kool. Sprenki sõnul andis kool ministeeriumile aru, millised puudused on juba kõrvaldatud ja milline on tegevusplaan. «Enamik probleeme on praeguseks juba ka lahendatud,» kinnitas ta.