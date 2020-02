Enne tulude deklareerimist tasub üle vaadata oma sissetulekud

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul tasub oma maksuvaba tulu kasutus üle vaadata juba seetõttu, et äkki ei peagi tuludeklaratsiooni esitama. «Tuludeklaratsiooni ei pea esitama need, kelle saadud tulu ei ületa kokku 6000 eurot aastas. Samuti need, kes aasta jooksul kasutasid maksuvaba tulu ettenähtud määras ja kellel ei ole muid tulusid, mida deklareerida ega kulusid, mida saab maha arvata.»