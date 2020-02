Kersnate peret tabas tunnustuste tulv

«Mul on tõesti süda rahul,» kommenteeris Liina Kersna abikaasa tunnustamist Facebookis. «Vahur on 30 aasta jooksul oma saadetega pannud meid mõtlema elu ja inimeste üle, ajanud naerma ja nutma, ehmatanud ja üllatanud. Paljud tema saated on justkui elavad dokumendid inimestest, ajast ja elust nende ümber.»