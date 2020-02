Otepää saunamaratonile saabub ka ZiL-131 veoauto

Anni Oviir ja Adam Rang kirjutavad blogi Eesti saunadest. Tänu sellele leidsid nad Lääne-Virumaal vana Nõukogude armee tarbeks toodetud ZiL-131 veoauto, kuhu saun sisse ehitatud. Paar otsustas masina ära osta ja Tallinnasse tuua, et see külalistele avada.

«Eesti külastajatel on keeruline leida kohta, kus nautida sauna. Oleme inspiratsiooni saanud mitmesugustest rändsaunadest. Saime ka nõu eestlaselt, kes peab New Yorgis tuletõrje päästeautos sauna,» rääkis Oviir.

Kuigi ZiL-131 on väga heas seisus, plaanivad Oviir ja Rang masina renoveerida, kasutades nüüdisaegset Eesti disaini ja paigutades sauna Tartus toodetud HUUMi kerise. Selleks on paar alustanud Hooandja platvormil ühisrahastuse kampaaniaga.

Oviir on jätkusuutliku ehituse spetsialist ja Rang töötas pikemalt E-residentsuse programmi heaks, kuni paar otsustas keskenduda Eesti sauna tutvustamisele väliskülalistele. Samuti on nad keriste edasimüüjad. Klientide hulgas on olnud isegi inglise kõrgliiga jalgpallikoondis.