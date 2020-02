Põlvamaa teatritalu toob püünele tsaariperekonna tütarde loo

Hetk proovist: Alle-Saija teatri-talus on välja tulemas lavastus «Viimased», mis räägib naaberriigi ajaloost. Pildil (vasakult) Agnes Moritz-Kool (Maria), Helin Vill (Olga) ja Doris Pavlov (Anastassia).

Pole just igapäevane nähtus, et Eesti teater toob lavalaudadele Vene viimase tsaariperekonna tütarde loo. Veel ainulaadsem on, kui seda teeb väike ja töökas teatritalu.