Põlvamaa kogenud jahimees Aare Veetsmann räägib, et huntide arvukus on viimasel ajal tublisti tõusnud ja neid peaks rohkem küttima. Samas nendib ta, et lumeta talv on metsloomade küttimist raskendanud. See on loonud olukorra, kus Veetsmanni elukohas Rasina külas võib võsavillemeid tihti märgata isegi elumajade läheduses.