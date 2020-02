Klaveripäevad ühendavad kaks festivali

Valga-Valka klaveripäevad kestavad 7.–15. veebruarini. Festival «Ühe pilli lugu» saab teoks neljandat korda. Varem on need keskendunud tšellole, löökpillidele ja puhkpillidele. Valga muusikakooli direktor Tiia Parmo rõhutas, et varem pole kaks festivali niiviisi kokku saanud.