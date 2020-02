Otepää teedel läheb ralliks

Tellijale

Võistlus leiab aset üldiseks liikluseks suletud teedel. Sõidetakse kolm vooru, millest igaüks koosneb kahest kiiruskatsest. Kogu võistlustrassi pikkus on umbes 17 kilomeetrit. Seejuures on ralli peakorraldaja Marko Koosa sõnul võistluskeskus ja rada küll sarnaselt mullusele Truuta küla piirkonnas, kuid kiiruskatsed on teistel teedel kui eelmisel aastal ja rada on ka veidi pikem.