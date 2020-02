Antslas hukkus tulekahjus mees

Tulekahju kustutustööd kestsid kella 4.24ni. Varahommikul käidi hoone järelkustutustöödel. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel. Eestis on sel aastal kokku tulekahjudes hukkunud neli inimest. Lõuna-Eestis oli see esimene tulesurm.