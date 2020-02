Hinnatõus jäi aasta algul tagasihoidlikuks

Toiduained võivad sellel aastal hinnakasvu kiirendada, sest toidutoormete hind maailmaturul on ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (Food and Agriculture Organization, FAO) andmetel tõusnud kõrgeima tasemeni alates 2014. aastast. Värske statistika kohaselt ulatub toiduainete osakaal tarbijate ostukorvis rohkem kui neljandikuni, mistõttu on toiduained mõjutanud inflatsioonitempo kõikumist rohkem kui paljud teised komponendid. Alkoholi osakaal eestlaste tarbijakorvis on endiselt üks suurimaid Euroopa Liidu riikides ning ulatub 4 protsendini (kui arvestame ka turistide tarbimist, siis rohkem kui 5 protsendini).