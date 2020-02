Nädalavahetusel näeb superkuud

Superkuuks nimetatakse olukorda, kus täiskuu juhtub hetkele, mil Kuu on oma elliptilisel orbiidil Maale lähimas punktis. Näiteks kaugeimas punktis asub ta meist 406 700 ja lähimas 365 500 kilomeetri kaugusel. Vahe on üle 50 000 kilomeetri ning tähendab, et võrreldes vähima kauguse ehk apogeega tundub kuuketas superkuu ajal 14% suurema läbimõõduga. Kuigi see ei tundu nii muljetavaldav ja silmaga on seda suhteliselt raske märgata, kaasneb sellega kuni 30 protsendine kasv Kuu näilises pindalas ja seega koguheleduses (pindala kasvab kiiremini kui läbimõõt). Nii et, ärge ära ehmatage, kui järgnevad ööd kuidagi eriti kuuvalged on.

Kindlasti on paljudel keele peal küsimus, et kas täiskuu (rääkimata siis superkuust) meid ka kuidagi mõjutab. Aus vastus on, et jah. Ööd on ju ometigi valgemad ja meil on väiksem võimalus pimedas komistada või oksaga silma peast torgata. Taskulambi patareidele kulub vähem raha ja öist varitsusjahti pidavad jahimehed näevad ulukeid oma püssisihikus hõlpsamini. Seega peaks superkuu mööduma keskmisest ohutumalt ja õnnelikumalt.

Paraku näevad kõik öise eluviisiga kiskjad täiskuu ajal paremini. On pakutud, et selle tõttu võib olla evolutsioon meisse kui miljoneid aastaid saaklooma staatuses veetnud liigi alateadvusesseistutanud ühe lihtsa aga elutähtsa reegli - ära igaks juhuks täiskuu ajal väga sügavalt maga. Mõõkhambulised tiigrid, koopakarud ja hundid enam meie kõri kallale ei tiku, kuid nii vana reegel võib olla visa surema.

Et superkuu definitsioon on siiani Kuu täpse kauguse ja täiskuu hetke suhtes mõnevõrra lahtine (selle pakkus esimesena välja astroloog – ptui!), saame me järgmise täiskuu ajal jälle superkuust rääkida.

*Kuu ja Maa vahelist kaugust mõõdetakse ühe taevakeha keskmest teise keskmeni. Seega maapinnalt otse pea kohal asuva kuupinnani on peaaegu 8000 kilomeetrit lühem vahemaa kui tekstis mainitud.

Kuu tihedalt kraatreid täis lõunapoolus. FOTO: Taavi Niittee