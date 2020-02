Ringkonnakohus ei rahuldanud kaitsja palvet Valga pereisa surmanud nooruk õigeks mõista

Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsus tuleb jätta muutmata ja apellatsioonid rahuldamata, vahendas Tartu kohtute pressiesindaja Annett Kreitsman. Ringkonnakohtu hinnangul on maakohus väga põhjalikult ja igakülgselt käsitlenud Simanisele karistuse mõistmist ning karistuse kergendamiseks alust ei ole.

Ringkonnakohtu hinnangul on veenvalt kinnitatud Simanise tegutsemine otsese tahtlusega tekitada kannatanule võimalikult raske kehavigastus üheainsa, eesmärgipäraselt suunatud löögiga, mitte väidetavaks enesekaitseks hädakaitseseisundis tehtud rünnet tõrjuva või lõpetava vastulöögiga. Kohus leidis, et Simanise kui poksija oskustega isiku sooritatud löök suunaga külje pealt näo piirkonda oli äärmiselt tugev ning löögi tugevust kinnitab ka asjaolu, et kannatanu kaotas vaatamata oma suurele ja tugevale kasvule koheselt teadvuse ja kukkus, ilma, et oleks suutnud end kukkumise eest vähemalgi määral kaitsta.