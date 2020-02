Vana-Võromaa jõudis Eesti ametlikku turismiinfo veebi

Vana-Võromaa moodustab kultuuriliselt tervikliku piirkonna Põlva, Valga ja Võru maakondade võrukeelsetest kihelkondadest ja on ennekõike tuntud võru keele ning suitsusaunakombestiku poolest.

Eesti turismimaastikku tutvustavas infoveebis esitletakse põnevaid paiku ehk sihtkohti regioonide kaupa. Lõuna-Eesti regiooni põnevate piirkondadena on varasemast välja toodud Tartu, Viljandi, Otepää, Setomaa, Soomaa ja Peipsimaa, millele 2020. aasta jaanuaris lisandus sihtkohana ka Vana-Võromaa.

Vana-Võromaa ühe eripäraga – suitsusaunade ja saunakombestikuga – saab huviline kohe tutvust teha ja omale meelepärased saunad välja valida. Aastaringi on avatud Vana-Võromaa muuseumid, Postitee pakub erinevaid elamusi.

«Kultuuripärandi sidumine ettevõtlusega on suurepärane võimalus eristumiseks. Nüüd saame külastajatele uhkuse näidata üle-eestilises turismiveebis, et Võru maakonnas kaks omanäolist sihtkohta, lisaks Setomaale ka Vana-Võromaa, kogu Lõuna-Eesti piirkonna tutvustamine kaugematele külalistele on lihtsam erinäoliste kuultuuripiirkondade kaudu,“ selgitab eesmärke SA Võrumaa Arenduskeskus juhataja Tiit Toots.