Nutisõltuvuse tagajärjel on igal viiendal koolilapsel probleeme nägemisega

Kooli tervisekontrollide eelmise aasta kokkuvõte näitab, et igal viiendal Tallinna kooliõpilasel on probleeme nägemisega. Kuigi algpõhjus on geneetiline, mängib olulist rolli haiguse väljakujunemisel ka keskkond ning laste käitumisharjumused. Üha kasvavaks probleemiks on nutiseadmete liigkasutus, mis koormab liigselt silmi.