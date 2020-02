Tehvandil toodetakse lund isegi plusskraadidega

Eelnevatel päevadel on külmakraadid võimaldanud Tehvandi lumekahuritel töötada vastavalt ilmaoludele. Lund on toodetud kahekilomeetrilisele ringile eesmärgiga, et veebruari lõpuks saaks toimuda laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused. Täna pärastlõunal lumekahurid ei töötanud, sest õues olid kerged plusskraadid.