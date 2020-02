Isamaa Põlvamaa liikmed kohtusid tulejoonel

„Mäletatavasti alustati Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamist 2017. aasta aprillis, mil möödus sada aastat Eesti alade ühendamisest. Juubelipidustustele pandi punkt tänavu 2. veebruaril, kui möödus sada aastat Tartu rahulepingu allkirjastamisest. Seega on sümboolne, et kogunesime aasta esimesel liikmeõhtul just tiirus,“ märkis Põlvamaa piirkonna esimees Kaido Õunapuu.