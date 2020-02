Taastuvenergia tootjate arv kasvas kolm korda

„Niivõrd suur liitumistaotluste arvu kasv näitab, et Eesti taastuvenergia sektoris jätkub väga kiire areng,“ ütles Elektrilevi reguleeritud teenuste valdkonnajuht Priit Treial. Viimase viie aasta jooksul on Elektrilevi võrguga liituda soovivate elektritootjate arv kasvanud ligikaudu 15 korda.

Kui veel 2014. aastal oli Elektrilevi võrgus veidi üle 400 elektritootja, siis 2019. aasta lõpu seisuga on Elektrilevi võrgus 3000 tootjat. Neist 99 protsenti toodavad taastuvenergiat. „Saame tinglikult öelda, et 21 protsenti kogu Eesti elektrivõrgus liikuvast elektrienergiast pärineb taastuvenergia tootjatelt,“ ütles Treial.

„Elektrilevi jaoks on oluline pakkuda kõigile elektritootjatele võrdseid võimalusi võrguga liitumiseks. Elektritootjad moodustavad liitumistaotluste mahu alusel juba pea kolmandiku kõigist liitujatest, mistõttu on selge, et elektri väiketootmine on tulevikutrend,“ lisa Treial.

„Aktiivne elektrivõrguga liitumiste arv on ajalooliselt olnud hea indikaator selle kohta, et Eesti majandusel läheb hästi. See peegeldab tegelikult seda, kuivõrd aktiivne on ehitusturg ja et inimesed soetavad uusi kodusid,“ ütles Treial.