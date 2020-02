Eelmisel aastal lepitati üle 200 kindlustusvaidluse

EKsL-i ja LKF-i juhatuse liikme Lauri Potsepa hinnangul annab kõrge kokkuleppele jõudmise protsent kinnitust, et lepitusorganid töötavad hästi. „Lepitus on mugav viis kindlustusvaidluste lahendamiseks nii kindlustusandjatele kui nende klientidele, sest võrreldes kohtumenetlusega on lepitus kiire ja odav. Kliendile on see tasuta,“ ütles Potsepp.