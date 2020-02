Tellijale

Ahja spordihoones on saali ääres mitu puitkonstruktsioonist tribüüni, mida saab vajadusel ka kokku lükata. Jalgpallivõistluste ajal on need pealtvaatajate jaoks lahti tehtud. Tribüünide ja saali seina vahel on aga ala, kus lapsed mahuvad liikuma.