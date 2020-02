Käsitöömeister hüppas 12 aasta eest tundmatusse vette

Tellijale

Teadupärast tähendab sõna eremiit erakut või üksiklast. Sõna «edev» sellise tiitli ette justkui ei passi. Kihulase puhul on aga kõik teisiti ja nii iseloomustab just antud sõnapaar teda enda hinnangul kõige paremini. «Tegelikult olen eremiit, aga praegu olen ma veel ka edev,» on ta selgitanud. Ja just tänu sellisele omalaadsele edevusele käib ta tihti puukäsitöö oskusi tutvustamas eri paigus üle Eesti.