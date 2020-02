Valga proua luuleind raugemise märke ei näita

Kompleksivabalt käsitleb autor muu hulgas selliseidki teemasid nagu kummist naine, haarem, nudist või bordell. «See kompleksivabadus on lausa hämmastav,» tõdes pealinnas elav luulehuviline Andreas Kivi. «Eriti omapäraseks teeb Kasimova luule, et jämekoomika on põimitud kohati lausa süvafilosoofiaga. Seda just väga sageli ei kohta.»